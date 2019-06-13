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13. 06. 2019

Семён Слепаков выступит с большим концертом в Минске

Продюсер, сценарист, актер, автор и исполнитель собственных песен Семён Слепаков, выступит с большим концертом в Минске!

Счетчик просмотров на его YouTube канале уже перевалил за отметку в более сотни миллионов, а знакомые всем шуточные и сатирические песни под гитару, мгновенно расходятся на цитаты.  
 
 
 
Любимый всеми капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», Семён является продюсером и главным автором шоу «Наша Russia», сценаристом и резидентом «Комеди Клаб», продюсером фильмов «Домашний арест», «Наша Russia. Яйца судьбы», сериалов «Универ», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Сашатаня», скетчкома “ХБ“ и других популярных проектов, включая спецпроекты на Первом канале.  
 
 
 
Уже 10 октября, с абсолютно невозмутимым лицом, Семён Слепаков  порассуждает о различных насущных вопросах, женщинах в лексусе, пятнице и соседях. Любимые всеми песни, юмористические монологи, искрометные шутки и забавные истории, сделают этот вечер по-настоящему запоминающимся!
 
 
Стоимость билетов: 45.00 - 150.00 руб.
 
Дополнительная информация по телефону: +375 29 520 00 00
 
Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by и www.kvitki.by  
 
Вход на мероприятие: 18+

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