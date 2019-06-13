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13. 06. 2019

В Минске и областных центра побиты температурные рекорды

Автор фото: Алексей Столяров

В Беларуси сохраняется аномально жаркая погода. 12 июня среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 10-12 градусов, и в Минске и областных центрах были установленные новые температурные рекорды.

Вчера днем температура воздуха в большинстве районов Беларуси достигала 30 градусов. По информации б, в Минске будет побит температурный рекорд 2000 года: вчера столбик термометра поднялся до 32,7 градуса, тогда как ровно 19 лет назад воздух в столице прогрелся до 30,9 градуса.
 
В Бресте накануне температура воздуха достигала 33,2 градуса, побив рекорд 1957 года (32,8 градуса), в Витебске был обновлен температурный максимум, который держался с 1937 года. 12 июня в Гродно температура поднялась до 32,4 градуса (побит рекорд 1999 года), в Могилеве – 34,6 градуса (2000-го), в Гомеле – 33,4 градуса (2010-го).
 
Синоптики прогнозируют, что жаркая погода с низким количеством осадков сохранится в Беларуси как минимум до конца этой недели. На 13-15 июня объявлен оранжевый уровень опасности.

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