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13. 06. 2019

Запрет на посещение лесов введен в 57 районах Беларуси

Жаркая и сухая погода не отступает, и список районов, в которых запрещено посещать лесные угодья, пополнился. Судя по интерактивной карте на сайте министерства лесного хозяйства, запрет на посещение лесов введен уже в 57 районах.

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Ограничения действуют практически по всей Гомельской области (за исключением двух районов – Житковичского и Октябрьского), в 16 районах Минской области (запрет не распространяется лишь на Березинский, Вилейский, Копыльский, Логойский, Молодечненский и Мядельский районы), в 10 районах Могилевской области (в Белыничском, Быховском, Глусском, Костюковичском, Краснопольском, Могилёвском, Осиповичском, Хотимском, Чаусском и Шкловском).
 
В Гродненской области запрещено посещать леса в 6 районах (Вороновском, Ивьевском, Лидском, Островецком, Ошмянском, Сморгонском), в Витебской – в 4 (Миорском, Полоцком, Сенненском, Шарковщинском). В Брестской области леса открыты повсеместно, кроме 2 районов – Барановичского и Малоритского.
 
 
Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозов или МЧС.

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