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13. 06. 2019

В Минске казнили мужчину, осужденного за убийство трех человек

Белорусские правозащитники сообщили о приведении в исполнение очередного смертного приговора – в Минске расстреляли осужденного за убийство троих человек Александра Жильникова. Судьба его подельника Вячеслава Сухарко неизвестна.

13 июня правозащитный центр «Весна» сообщил о том, что в Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор. Об этом координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуда сообщили родственники Александра Жильникова. 
 
Судьба второго фигуранта этого же уголовного дела - Вячеслава Сухарко – неизвестна. Однако обычно приговоры в отношении приговоренных к высшей мере наказания по одному и тому же делу приводят в исполнение одновременно.
 
Еще 30 мая адвокат с Александром Жильниковым составляли жалобу в Генпрокуратуру на пересмотр дела, а сегодня ей сообщили в следственном изоляторе №1, что мужчина «убыл по приговору». Адвокату подтвердили, что ее клиента расстреляли.
 
Александр Жильников и Вячеслав Сухарко были признаны виновными в убийстве трех человек. В конце 2015 года они жестоко расправились с молодой парой в квартире на улице Алибегова в Минске. Воспитательница детского сада Алина Шульганова за 5 млн неденоминированных рублей наняла мужчин, чтобы те избили новую пассию бывшего парня. 
 
Женщина надеялась помириться с экс-бойфрендом, пока соперница будет лежать в больнице. Однако исполнители «перестарались» и убили влюбленных. А незадолго до этого они лишили жизни мужчину в агрогородке Колодищи.
 
Сухарко и Жильникова изначально приговорили к пожизненному заключению, но Верховный суд посчитал приговор слишком мягким и направил дело на новое рассмотрение. В итоге мужчин приговорили к смертной казни - расстрелу.

 

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