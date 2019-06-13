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13. 06. 2019

Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси

Игорь Криушенко. Фото: БФФ

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу после четырех поражений подряд в квалификации чемпионата Европы-2020. В Белорусской федерации футбола сообщили, что контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию .

13 июня в Доме футбола пошла встреча руководства АБФФ с Игорем Криушенко, по итогам которой было решено прекратить сотрудничество с ним по соглашению сторон. Таким образом, место главного тренера национальной сборной стало вакантным.
 
Игорь Криушенко возглавлял сборную с весны 2017 года. Под его началом команда завоевала путевку в плей-офф Лиги наций, но в отборе Евро-2020 потерпела четыре поражения подряд. В АБФФ не скрывают, что неудовлетворительные результаты последних матчей повлияли на решение расторгнуть контракт с Криушенко. «Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов», - пояснил зампред футбольной федерации Юрий Вергейчик.
 
Напоследок Криушенко поблагодарил команду и болельщиков, а также с сожалением отметил, что получилось реализовать не все, что задумывалось. «Я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждет светлое будущее», - заключил он.

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