Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу после четырех поражений подряд в квалификации чемпионата Европы-2020. В Белорусской федерации футбола сообщили, что контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию .

13 июня в Доме футбола пошла встреча руководства АБФФ с Игорем Криушенко, по итогам которой было решено прекратить сотрудничество с ним по соглашению сторон. Таким образом, место главного тренера национальной сборной стало вакантным.

Игорь Криушенко возглавлял сборную с весны 2017 года. Под его началом команда завоевала путевку в плей-офф Лиги наций, но в отборе Евро-2020 потерпела четыре поражения подряд. В АБФФ не скрывают, что неудовлетворительные результаты последних матчей повлияли на решение расторгнуть контракт с Криушенко. «Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов», - пояснил зампред футбольной федерации Юрий Вергейчик.

Напоследок Криушенко поблагодарил команду и болельщиков, а также с сожалением отметил, что получилось реализовать не все, что задумывалось. «Я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждет светлое будущее», - заключил он.