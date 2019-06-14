Сегодня в Беларуси воздух прогреется до 34 градусов

Сегодня в Беларуси сохранится жаркая погода, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Воздух прогреется до 33-34 градусов.
|Брест
|+30..+32°C
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Ветер неустойчивый
3-8 м/с
|Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 60-70%).
|Витебск
|+29..+31°C
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Ветер неустойчивый
3-8 м/с
|Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 60-70%).
|Гомель
|+31..+33°C
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Ветер неустойчивый
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
|Гродно
|+30..+32°C
|
Ветер неустойчивый
3-8 м/с
|Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 60-70%).
|Могилев
|+30..+32°C
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Ветер неустойчивый
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
|Минск
|+30..+32°C
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Ветер неустойчивый
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
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