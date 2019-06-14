Сегодня в Беларуси воздух прогреется до 34 градусов

Сегодня в Беларуси сохранится жаркая погода, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Воздух прогреется до 33-34 градусов.

По данным Белгидромета , 14 июня местами по стране пройдут короткие дожди, не исключены грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от 27 до 33 градусов, местами по югу воздух прогреется до 34. В Минске в пятницу без существенных осадков, днем термометр покажет 30-32 градуса, вечером – 27-29. Прогноз погоды на 14 июня по областным центрам Беларуси: Брест +30..+32°C Ветер неустойчивый 3-8 м/с Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 60-70%). Витебск +29..+31°C Ветер неустойчивый 3-8 м/с Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 60-70%). Гомель +31..+33°C Ветер неустойчивый 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%). Гродно +30..+32°C Ветер неустойчивый 3-8 м/с Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 60-70%). Могилев +30..+32°C Ветер неустойчивый 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%). Минск +30..+32°C Ветер неустойчивый 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby