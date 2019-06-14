США продлили санкции против белорусских чиновников еще на год

Дональд Трамп вновь продлил односторонние санкции против Александра Лукашенко и некоторых белорусских чиновников, которые были введены в 2006 году. Соответствующее решение Администрации президента США будет действовать до 16 июня 2020 года.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что санкции в отношении Беларуси продлеваются еще на один год. В качестве причины принятия данного решения называется политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, которая направлена на подрыв демократических процессов и институтов, а также нарушения прав человека, политические репрессии и коррупция. В США считают, что такие действия представляют угрозу их национальной безопасности и внешней политике.

В черном списке Вашингтона находятся 9 человек, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, главу Центризбиркома Лидию Ермошину, управделами президента Виктора Шеймана.

Американские санкции в отношении белорусских чиновников и членов их семей были введены в 2006 году Джорджем Бушем-младшим. Они продлеваются ежегодно. Также ранее под немилость Вашингтона попадали белорусские предприятия, но в 2015 году действие санкций в отношении них было приостановлено.