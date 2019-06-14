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14. 06. 2019

Совет Европы осудил очередную смертную казнь в Беларуси

Накануне стало известно, что в Беларуси привели в исполнении смертный приговор – был расстрелян Александр Жильников, которого признали виновным в убийстве троих человек. В Совете Европы осудили очередной расстрел и вновь призвали власти республики ввести мораторий на смертную казнь.

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В Совете Европы заявили, что они осуждают очередную смертную казнь в Беларуси и призывают власти отказаться от применения данного вида наказания. Для начала следует ввести мораторий на применение смертной казни – он станет первый шагом к ее отмене, уверены в организации.
 
Накануне белорусские правозащитники сообщили, что в Минске казнили Александра Жильникова, которого приговорили к расстрелу за убийство троих человек. Судьба Вячеслава Сухарко, который также проходил по этому делу, пока неизвестна.
 
С 1990 года в Беларуси казнили более 400 человек за тяжкие преступления. Помилования удалось добиться лишь одному  человеку, приговоренному к высшей мере наказания.

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В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

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