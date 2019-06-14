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14. 06. 2019

В милиции сообщили, кто разбросал деньги в районе Немиги

В столичной милиции рассказали, кто разбросал деньги в районе улицы Немига. 33-летний житель Минска после посещения магазина оставил деньги на крыше автомобиля и поехал, забыв про них, – купюры разлетелись в разные стороны. Очевидцы побежали собирать банкноты.

Инцидент произошел вечером 9 июня в районе улицы Немига. Двое минчан обратились в Московское РУВД и сообщили о найденных на дороге купюрах. Оперативники в течение суток установили владельца денег – им оказался 33-летний житель столицы. Причем он даже не догадывался о своей потере.
 
По словам мужчины, он забрал из магазина деньги, которые нужно было доставить в банк. Разложив купюры в четыре бумажных конверта, он положил их на крышу автомобиля, затем сел за руль и поехал. Оставленные на крыше деньги в мгновение ока разлетелись в разные стороны.
 

 
В милиции отметили, что мужчина таким образом лишился суммы в 11 478 рублей. Сознательные граждане вернули ему пока только 4 692 рубля. Правоохранители призывают очевидцев случившегося и тех, кто располагает информацией о местонахождении утерянных денег, обратиться в Московское РУВД лично или по телефонам 8 (025) 737-79-47, 8 (029) 123-21-01.               
 

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