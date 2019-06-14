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14. 06. 2019

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. В качестве приманки выступает 1 Тб бесплатного интернет-трафика, которыми можно воспользоваться даже без включенного Wi-Fi.

Потенциальная жертва получает специальное предложение, якобы в честь 10-летия мессенджера WhatsApp. Условия акции просты: пользователь должен перейти по ссылке, ответить на ряд вопросов и поделиться этим опросом с 30 друзьями, после чего он «гарантированно» получит 1 Тб бесплатного трафика.   
 
 
Анкета, которую надо заполнить для получения интернет-трафика
 
Эксперты ESET полагают, что целью кампании было массовое распространение рекламы без согласия пользователя. Инцидент в очередной раз показывает эффективность социальной инженерии — пользуясь желанием получить подарок, злоумышленники легко вовлекают доверчивых пользователей в распространение фишинговых ссылок.
 
В ходе расследования эксперты ESET обнаружили сайт, который использовался для нескольких фишинговых кампаний. Используя один домен, злоумышленники запустили не менее 66 вредоносных кампаний. Все «акции» рассылались под видом известных брендов — Adidas, Nescafé, Rolex и др.
 
Это не первая фишинговая атака на пользователей WhatsApp — ранее злоумышленники предлагали изменить цвет интерфейса мессенджера и призывали получить годовую премиум-подписку на сервис Spotify.
 
ESET рекомендует:
 
  • проверять информацию о заманчивых акциях на официальных сайтах сервисов;
  • обращать внимание на URL-адреса;
  • не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от друзей;
  • использовать надежные антивирусные решения с функциями антифишинга и антиспама. Например, ESET NOD32 Mobile Security или продукты для ОС Windows.
 
 

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Я написал: более квалифицированному хирургу.

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