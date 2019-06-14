Брестский облисполком приостановил строительство аккумуляторного завода

14 июня стало известно, что председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода под Брестом, против которого активно протестовали местные жители.

опубликованном на сайте Брестского областного исполнительного комитета распоряжении от 14 июня №60-р сообщается, что строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» в свободной экономической зоне «Брест» приостановлено из-за нарушения законодательства. При этом чиновники ссылаются на Минприроды. Работы на первом пусковом комплексе завода не будут осуществляться до устранения выявленных нарушений. Сейчас на предприятии работает межведомственная комиссия, срок окончания которой неоднократно переносился в связи с претензиями экологической службы, пишет БелТА . Ранее Анатолий Лис заявлял, что если будет установлено, что завод нарушает требования экологического природоохранного законодательства, он работать не будет. Жители близлежащих населенных пунктов, где велось строительство аккумуляторного завода, выступили против него. Они считают, что предприятие может нанести вред здоровью и создает угрозу экологической безопасности. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby