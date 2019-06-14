Лукашенко на саммите ШОС заявил о кризисе в сфере глобальной безопасности

Выступая 14 июня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, глава белорусского государства Александр Лукашенко обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной безопасности. По его словам, международная система, функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны, сегодня трещит по швам.

Президент Беларуси в своем выступлении отметил, что сегодня в политике разговор ведется только на языке конфронтации, а экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. В итоге на смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. «С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека», – добавил он.

В свое время страны много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет избавление от всех бед и несчастий, заявил Александр Лукашенко. Однако, по его мнению, пока создается впечатление, что выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш.

«Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам», - уверен глава Беларуси.

В заключение он отметил, что тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур и без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир. И в таким условиях, по его словам, возрастают роль и значение международных институтов и механизмов, созданных после распада биполярного мира и успешно адаптирующихся к новой геополитической ситуации. Лукашенко привел в пример Шанхайскую организацию сотрудничества, которая может содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере.