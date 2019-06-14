В Лунинецком районе мальчик выпал из окна детского сада

В деревне Язвинки Лунинецкого района трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа детского сада. Следователи выяснили, что воспитатель забыла после прогулки закрыть окно в спальне, начала укладывать детей спать и не уследила за ребенком.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении накануне днем. В 13:00 в милицию позвонили из больницы и сообщили о госпитализации трехлетнего мальчика, получившего травмы при падении с высоты.

Дети пришли с прогулки, пообедали и начали готовиться ко сну. Воспитатель уложила мальчика в постель и начала помогать раздеваться другим детям. В это время ребенок и выпал в окно, которое женщина оставляла открытым для проветривания помещения во время прогулки. Кровать мальчика стояла возле окна.

Сейчас он находится в больнице, а следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка.