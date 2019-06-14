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14. 06. 2019

Глава Туркменистана показал военным, как на велосипеде стрелять по мишеням

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, также носящий титул Аркадаг (покровитель), устроил внеплановые военные учения, в ходе которых продемонстрировал свои навыки стрельбы. Об этом пишет издание Туркменистан: золотой век.

Отмечается, что глава государства решил провести внезапную проверку войск национальной армии и после полуночи отдал приказ оперативно привести отдельные подразделения в состояние боевой готовности. Помимо воинских частей, по тревоге в учебный центр были направлены боевые самолеты и вертолеты.

Посмотрев на военные учения, Бердымухамедов решил сам продемонстрировать свои навыки, сел на велосипед и расстрелял три мишени.

"Четко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности молодежи, образцовый пример", - пишет издание.

Президент Туркменистана регулярно демонстрирует подчиненным навыки стрельбы из различных видов оружия. А пару лет назад он проверил армию в стиле Рэмбо.

Позже туркменский лидер записал с внуком рэп. При чем текст о "спортивном Туркменистане" написал Бердымухамедов, а аранжировку сделал внук.

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Источник: korrespondent.net

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