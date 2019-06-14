Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июня 2019, пятница, 21:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,33
14. 06. 2019

Спортивный МАЗ будет сопровождать эстафету к Европейским играм

Эстафета «Пламя мира», приуроченная ко II Европейским играм, пройдет 19 июня по территории Минского автомобильного завода. Факелоносцы пробегут по заводским улицам и пересекут главный сборочный конвейер, а вдоль маршрута будет организована выставка автотехники.

Маршрут символического забега составит 1500 метров. Факелоносец преодолеет его в сопровождении спортивного МАЗа. Вдоль дистанции будет организована выставка новинок Минского автозавода.
 
Нести факел от лица МАЗа доверили пилоту и руководителю команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергею Вязовичу, серебряному призеру «Дакара» и чемпиону Morocco Desert Challenge.
 
«II Европейские игры не только подчеркнут спортивный статус Минска, но и повысят его туристическую привлекательность. МАЗ также вносит посильный вклад в предстоящий мультифорум, в частности, обеспечив город новыми автобусами с кондиционерами. Проведение эстафеты «Пламя мира» по территории белорусского автофлагмана – это во многом знак уважения 75-летней истории завода, за который мы признательны», – отмечают на Минском автозаводе.
 
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Свыше 4 тысяч спортсменов из 50 стран будут бороться за 200 комплектов наград в 15 видах спорта, 8 из них будут квалификационными к Олимпиаде в Токио.

Это Интересно
Спорт
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.