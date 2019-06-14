Спортивный МАЗ будет сопровождать эстафету к Европейским играм

Эстафета «Пламя мира», приуроченная ко II Европейским играм, пройдет 19 июня по территории Минского автомобильного завода. Факелоносцы пробегут по заводским улицам и пересекут главный сборочный конвейер, а вдоль маршрута будет организована выставка автотехники.

Маршрут символического забега составит 1500 метров. Факелоносец преодолеет его в сопровождении спортивного МАЗа. Вдоль дистанции будет организована выставка новинок Минского автозавода.

Нести факел от лица МАЗа доверили пилоту и руководителю команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергею Вязовичу, серебряному призеру «Дакара» и чемпиону Morocco Desert Challenge.

«II Европейские игры не только подчеркнут спортивный статус Минска, но и повысят его туристическую привлекательность. МАЗ также вносит посильный вклад в предстоящий мультифорум, в частности, обеспечив город новыми автобусами с кондиционерами. Проведение эстафеты «Пламя мира» по территории белорусского автофлагмана – это во многом знак уважения 75-летней истории завода, за который мы признательны», – отмечают на Минском автозаводе.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Свыше 4 тысяч спортсменов из 50 стран будут бороться за 200 комплектов наград в 15 видах спорта, 8 из них будут квалификационными к Олимпиаде в Токио.