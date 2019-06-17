В шахте Солигорска нашли останки ракоскорпиона возрастом 350 млн лет

Солигорские шахтеры наткнулись в Краснослободском руднике на останки ракоскорпиона, который обитал на планете во времена палеозойской эры, примерно 350 миллионов лет назад. О важной находке сообщает издание «Калійшчык Салігорска».

Ценную находку времен палеозойской эры обнаружили работники ПГУ-4 Краснослободского рудника РУ-2 - горнорабочий очистного забоя Вячеслав Раковец и машинист горных выемочных машин Сергей Молочко. Они разгружали самоходный вагон и случайно заметили на куске породы что-то необычное. Это были останки древнейшего обитателя Земли – ракоскорпиона.

Ракоскорпион являлся переходной формой между морскими и сухопутными членистоногими. Ученые оценивают возраст таких находок в 350−360 миллионов лет. Считается, что они были самыми крупными членистоногими на Земле: их длина могла достигать двух метров. Но в конце палеозоя ракоскорпионов вытеснили из водной стихии крупные хищные рыбы. На суше их потомками стали пауки и скорпионы.

Газета пишет , что это не первый ракоскорпион, найденный в недрах земли на территории Солигорского района. Впервые его останки обнаружили в пластах калийных горизонтов в 1976 году.