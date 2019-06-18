Белорусские хирурги успешно пересадили сердце 10-летней девочке

Белорусские хирурги успешно провели операцию по пересадке сердца 10-летней девочке, которая понадобилась ей из-за сердечной недостаточности. Донорский орган приживается нормально, и ребенок чувствует себя хорошо.

Операция по пересадке сердца юной пациентке прошла в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология», о чем сообщил заместитель директора по хирургической помощи Сергей Спиридонов. У девочки развивалась сердечная недостаточность, и она находилась в листе ожидания на трансплантацию донорского органа.

Однако за короткий промежуток времени ее состояние ухудшилось. Полтора месяца девочка провела в реанимации, и вопрос с лечением нужно было решать как можно быстрее. 7 июня ей сделали операцию. Донорское сердце доставили в РНПЦ вертолетом МЧС, пишет БелТА

С начала года в центре провели 28 операций по трансплантации сердца, но операция у такого маленького пациента прошла впервые. Сейчас ребенок идет на поправку.