В центре Минска появится большой фермерский рынок с фудкортом

На проспекте Машерова в Минске откроют большой фермерский рынок с экопродуктами, фудкортом и площадкой для мероприятий, например, мастер-классов по кулинарии. Он разместится на территории бывшего здания завода «Горизона».

Ожидается, что фермерский рынок под названием «Завод» откроется через полгода. Он разместится на площади в 1500 квадратных метров на первом этаже завода «Горизонт». TUT.by пишет, что здесь будут находиться 70 торговых точек, которые займутся реализацией овощей, фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов, деликатесов и бакалеи. Также на «Заводе» расположатся 14 точек общественного питания, 150 посадочных мест и зона со сценой. Этот торговый объект будет заметно отличаться от той же «Комаровки», обещают организаторы. Они уже принимают заявки от фермеров. Стоимость арендного места на этом рынке будет стоить чуть больше 1600 рублей в месяц. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby