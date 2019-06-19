С 20 по 23 июня на МКАД-2 будут временно ограничивать движение

С 20 по 23 июня на участке МКАД-2 будут ограничивать движение транспортных средств, сообщает ГАИ Минской области. В эти дни здесь будут тренироваться велосипедисты.

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20, 21, 22 и 23 июня с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение на участке МКАД-2 с 63-го по 89-й километр. Ограничение коснется обоих направлений. Это связано с тем, что велосипедисты будут тренироваться к выступлению на II Европейских играх.

В ГАИ также предложили пути объезда. Автомобилисты могут объехать закрытый для движения участок по автодорогам Н-8361 Фаниполь - Дворище - Плашево и Н-8365 Фаниполь - Победное.