С 20 по 23 июня на МКАД-2 будут временно ограничивать движение

С 20 по 23 июня на участке МКАД-2 будут ограничивать движение транспортных средств, сообщает ГАИ Минской области. В эти дни здесь будут тренироваться велосипедисты.
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новость
С 20 по 23 июня на участке МКАД-2 будут ограничивать движение транспортных средств, сообщает ГАИ Минской области. В эти дни здесь будут тренироваться велосипедисты.
- Я на первом свидании не соглашаюсь на интим. Может быть, на втором…
- Ну, тогда до свидания… и снова здравствуйте!..