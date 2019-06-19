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19. 06. 2019

Парень из ревности задушил 16-летнюю девушку в Круглянском районе

Источник фото: Следственный комитет

Следователи закончили расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в деревне Хильковичи Круглянского района, которую нашли в марте в заброшенном доме. Подозреваемым оказался 20-летний парень убитой: он усомнился в верности подруги и задушил ее.

В день убийства 20-летний парень освободился из исправительного учреждения, где в течение месяца отбывал арест. Они встретился с 16-летней возлюбленной. Во время прогулки по деревне молодых людей настигла непогода, и они решили укрыться в заброшенном доме. 
 
Во время разговора девушка предложила ему расстаться, а парень усомнился в верности подруги и начал выяснять отношения. Во время ссоры он задушил несовершеннолетнюю шарфом. После убийства молодой человек скрылся, но вскоре его задержали сотрудники милиции.
 
Во время расследования парень прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснили, что в момент совершения преступления обвиняемый мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, психических расстройств у него нет.
 

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