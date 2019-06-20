Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2019, четверг, 14:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,31
20. 06. 2019

После сильного ливня люди плавали по улицам Пинска на лодке

Последствия ливня в Пинске. Фото из социальных сетей

Утром в четверг, 20 июня, в Пинске прошел сильный ливень. В результате непогоды сразу несколько главных улиц были подтоплены, что привело к транспортному коллапсу. Некоторые горожане решили передвигаться по городу на лодке.

смотрите также Белгидромет предупреждает о ливнях и грозах в пятницу
Грозовой фронт обрушился на Пинск примерно в шесть часов утра. Дождь продолжался почти до 10:00, и за этот период времени в городе выпало почти две декадных нормы осадков – около 48 мм.
 
Сильный дождь подтопил улицы Пинска, в результате чего с движением транспорта возникли проблемы. Однако местные жители нашли необычный способ передвижения в таких условиях – на лодке. Видео было опубликовано в сообществе ЧП Беларусь | Будь в курсе!
 
 
 
Кроме того, из-за продолжительного ливня были подтоплено некоторые здания. Спасатели откачивали воду из подвалов больниц и с нескольких частных подворий.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.