После сильного ливня люди плавали по улицам Пинска на лодке

Утром в четверг, 20 июня, в Пинске прошел сильный ливень. В результате непогоды сразу несколько главных улиц были подтоплены, что привело к транспортному коллапсу. Некоторые горожане решили передвигаться по городу на лодке.

смотрите также Белгидромет предупреждает о ливнях и грозах в пятницу

Грозовой фронт обрушился на Пинск примерно в шесть часов утра. Дождь продолжался почти до 10:00, и за этот период времени в городе выпало почти две декадных нормы осадков – около 48 мм.

Сильный дождь подтопил улицы Пинска, в результате чего с движением транспорта возникли проблемы. Однако местные жители нашли необычный способ передвижения в таких условиях – на лодке. Видео было опубликовано в сообществе ЧП Беларусь | Будь в курсе!

Кроме того, из-за продолжительного ливня были подтоплено некоторые здания. Спасатели откачивали воду из подвалов больниц и с нескольких частных подворий.