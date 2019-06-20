В Лиде и Новогрудке продавали мороженое и сырки с кишечной палочкой

В Лиде и Новогрудке продавали мороженое и глазированные сырки российского производства, которые были заражены кишечной палочкой. Торговым объектам запретили реализовывать данную продукцию, о чем сообщили в Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Небезопасные молочные продукты обнаружили в магазинах Новогрудка и Лиды. Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что глазированные сырки с заменителем молочного жира и мороженое эскимо с заменителем молочного жира российского производства не соответствуют требованиям техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». В них были выявлены бактерии группы кишечных палочек.

По итогам проверки торговым объектам запретили продавать сырки и мороженое. Кроме того, данная продукция попала под запрет к ввозу на территорию Беларуси.