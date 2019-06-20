В Смолевичском районе Volkswagen столкнулся с тремя автомобилями

В Смолевичском районе водитель легкового автомобиля Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с тремя попутными машинами. Чтобы достать одного из водителей, пришлось вызывать спасателей.

ДТП на автомобильной дороге Слобода-Новосады возле поселка Дорожный в Смолевичском районе произошло около шести часов вечера 19 июня. Водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в три попутные машины: Fiat Punto, Opel Zafira и маршрутным такси Mercedes Sprinter.

В момент происшествия в маршрутке ехало 17 пассажиров, они не пострадали. Медицинская помощь понадобилась женщине, которая ехала за рулем Fiat. Прибывшие на место аварии спасатели с помощью специнструмента освободили ее из покореженного салона авто и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали.