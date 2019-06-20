Сколько Лесиков и какую работу ищут во время II Европейских игр?

21 июня будет дан официальный старт II Европейским играм, талисманом которого стал лисенок Лесик. РАБОТА.TUT.BY не могла остаться в стороне этого международного события, и если, согласно легенде, лисенок Лесик ищет друзей, то мы решили найти и узнать сколько в Беларуси соискателей-однофамильцев талисмана игр, и кто они по профессии.

Итак, на 20.06.2019 года на сайте rabota.tut.by 69 соискателей с фамилией Лесик разместили 82 резюме.

Больше всего Лесиков в Минске и Минской области, а вот в Гродно на данный момент либо все Лесики трудоустроены, либо не проживают, либо не размещают свои резюме.

Как выяснилось, найти сотрудника с фамилией Лесик можно практически в любой профсфере. Можно было бы даже основать целую компанию под одноимённым брендом. В маркетинге и продажах Лесики разместили по 11 резюме. В сферах ИТ, производство, административный персонал, транспорт и юриспруденция – по 4 резюме. Также можно найти Лесиков-бухгалтеров, банкиров, руководителей и представителей рабочих профессий, специалистов из мира искусства, строительства и гостиничного бизнеса. А вот в отличие от спортивного талисмана лисенка, лишь 1 соискатель может похвастаться своей причастностью к миру спорта, да и то лишь в качестве администратора спортивного клуба. Зато нам удалось разыскать несколько Лесиков-курьеров. Так что, если немного пофантазировать, талисман игр смог бы померяться с ними количеством пройденных шагов и свериться по фитнес-браслетам.

ТОП-6 ключевых навыков соискателей-Лесиков вполне соответствует статусу международного спортивного события: работа в команде, наличие водительского удостоверения, организаторские навыки, уверенный пользователь ПК, поиск и привлечение клиентов (читай друзей) и шестой навык – знание английского языка.

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