На польском участке «Дружбы» выявили новое загрязнение нефти

На польском участке трубопровода «Дружба» вновь выявили загрязнение российской нефти, в связи с чем транспортировка сырья приостанавливалась. «Гомельтранснефть» исключает свою вину в загрязнении нефти в направлении Польши, о чем 20 июня сообщили представители предприятия.

Вечером в среду прокачка нефти по польскому участку трубопровода «Дружба» была приостановлена. Это произошло из-за того, что на территорию Польши начала поступать российская нефть, загрязненная хлорорганикой, заявляют в компании Pern. Это было подтверждено соответствующими пробами сырья.

Аналогичная ситуация складывалась в конце апреля: Беларусь и некоторые соседние страны были вынуждены на время приостановить прокачку загрязненной хлоридами нефти из России. К слову, после апрельского инцидента в трубопроводах на территории Беларуси, по данным концерна «Белнефтехим», остается около 630 тысяч тонн некондиционной нефти.

Сегодня утром подача нефти по «Дружбе» в Польшу была восстановлена.

Что говорит «Гомельтранснефть Дружба»

Польский оператор «Дружбы» обратился за пояснениями к представителям ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Белорусские коллеги пояснили, что инцидент произошел в результате переключения последующих элементов инфраструктуры.

При этом главный инженер белорусского предприятия Андрей Вериго заявил, что они полностью исключают свою вину в загрязнении нефти в направлении Польши и Украины. После того как в пункте приема нефти в Адамово выявили превышение концентрации хлорорганических соединений, транспортировка сырья в направлении Польши была сразу же остановлена.

Специалисты «Гомельтранснефть Дружба» также отобрали пробы из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем на протяжении 130 км и не обнаружили превышение каких-либо показателей. Дополнительные пробы в Адамово не подтвердили загрязнение нефти. В данный момент транзит нефти в сторону Польши продолжается в обычном режиме.