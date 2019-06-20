Договор о Союзном государстве реализован не до конца - Путин

Договор о Союзном государстве реализован не до конца, хотя в развитии интеграции между Беларусью и Россией сделано немало. Об этом заявил сегодня во время телевизионной «Прямой линии» российский лидер Владимир Путин.

По словам Владимира Путина, сегодня вопрос об объединении России и Беларуси в одно государство не стоит. Он уточнил, что Союзное государство – не единое государство, это не одно и то же.

«Но там, правда, много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения единой валюты и так далее. Что-то не было сделано со стороны России - Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Беларуси», - рассказал президент России.

При этом он констатировал, что в белорусско-российской интеграции есть достижения, например, в вопросах свободного передвижения граждан и товаров, в социальной сфере. При этом Владимир Путин считает, что сделано немало, но явно недостаточно. Недавно он договорился с Александром Лукашенко вернуться к договору о создании Союзного государства и внести необходимые коррективы.