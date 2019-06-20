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20. 06. 2019

Минчанин, который пытался на спор переплыть Свислочь, умер в больнице

Источник фото: Telegraf.by

Мужчина, который ночью 15 июня в состоянии алкогольного опьянения пытался переплыть Свислочь в Минске после спора с друзьями и начал тонуть, скончался в больнице. Об этом сообщили в СК.

Инцидент произошел ночью в минувшую субботу, 15 июня. 45-летний житель Минска отдыхал в одном из питейных заведений на улице Зыбицкой и поспорил с друзьями, что сможет переплыть Свислочь.
 
В процесс выполнения своего обещания мужчина потерял силы и пошел ко дну. Его спас случайный прохожий, который прыгнул за мужчиной в воду, а вскоре на место происшествия подоспели сотрудники милиции. Они помогли вытащить его на сушу и оказали первую помощь.
 
Пострадавшего госпитализировали в больницу, где на следующий день он умер. По факту смерти минчанина Следственный комитет проводит проверку.

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