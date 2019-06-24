В Минске прошел международный турнир по баскетболу среди ветеранов инвалидов по слуху

Турнир прошел на базе Республиканского училища олимпийского резерва (ул.Филимонова, 55/1) . На открытии участников приветствовали Арунас Кубайтис (Литва) — президент Международной организации глухих ветеранов баскетбола(IODVB), Замир Бишила (Израиль) — технический директор IODVB, Анатолий Семенович Никитин — председатель Белорусской спортивной федерации глухих, Светлана Казимировна Ганеева — заместитель председателя Центрального правления Общественного объединения «Белорусское общество глухих» и Елпаева Екатерина — член-представитель Беларуси в IODVB.

12 мужских команд и 7 женских были разбиты по подгруппам и на протяжении пяти дней боролись за выход в финал и победу в нем. Бескомпромиссная и самоотверженная борьба ветеранов на площадках собрала полные трибуны болельщиков, которые поддерживали как хозяев, так и гостей.

У мужчин приняли участие команды: Израиля (Тель-Авив), Финляндии (Турку), Эстонии (Таллин), Польши (Люблин), Великобритании (Лондон), Украины (Киев). По две команды выставили Россия (Москва и Санкт-Петербург), Литва (Вильнюс и Паневежис), Беларусь (Минск и Гомель).

У женщин играли команды: Эстонии (Таллин), России (Москва и Санкт-Петербург), Украины (Киев и Мариуполь), Беларуси (Минск и Гомель).

Помимо игр турнира для участников проведен конкурс трехочковых бросков. От каждой команды один участник защищал честь страны. У женщин до финала дошли Луцаева Юлия (Гомель) и Юлия Москалец (Киев): обе набрали по пять очков. Суперфинал между ними состоялся в последний день турнира. Ни усталость, ни дрожание рук от волнения не помешали гомельчанке сосредоточившись отыграть на последних секундах очки и стать победителем с большим отрывом — 8 очков против 2 у соперницы…

Судейская бригада и оргкомитет отработали на высокопрофессиональном уровне. Постоянно, все дни, при участниках работал переводчик международных жестов Шамаева Вера, - петербурженка, лауреат молодежной премии Санкт-Петербурга.

За каждой командой были закреплены волонтеры — неслышащая молодежь города Минска, которые не только обеспечивали четкую явку на соревнования, но и проводили экскурсии, решали все возникающие вопросы и создавали максимально комфортные условия пребывания для гостей нашей страны.

Постоянно велись прямые видеотрансляции, видео и фотосъемка турнира сотрудниками медиаресурса DeafSportBelarus. Также на нашем сайте, Вы найдете еще больше информации о чемпионате.

Самые напряженные и ответственные игры финала испытали на крепость нервов, силу духа и технико-тактическую подготовку не только спортсменов, но и тренеров команд.

Итоговые места распределились следующим образом:

Итоговые места у женщин распределились следующим образом:

1 место команда Форум ( г.Киев)

2 место команда Атланты ( сборная Минска )

3 место команда Санкт- Петербурга.

Поздравляем команду "Атланты", завоевавшую почетное 2 место.

Награждение производили Арунас Кубайтис (Литва) президент IODVB, А.С. Никитин — председатель ОО «БСФГ», О.В. Положенец — ведущий специалист ЦП ОО «БелОГ», Е.В. Елпаева — организатор, Т.Г. Бекиш председатель МГСКГ «Атлант». От имени заместителя председателя ЦП ОО «БелОГ» были вручены благодарственные письма Арунасу Кубайтису и Замиру Бишила за развитие инваспорта среди ветеранов и содействие в проведение турнира.

Коллектив театра эстрады Республиканского Дворца культуры имени Н.Ф. Шарко ОО «БелОГ» создал на закрытии необыкновенную атмосферу, связующую всех присутствующих в единую дружную команду без условных границ и барьеров: Антон Шашура, Леонид Городецкий, Роберт Крукович, Анастасия Скобей и Виктория Тесловская исполнили песню на жестовом языке — «Ангелы надежды».

При исполнении песни «Это — Беларусь моя» флаг турнира был торжественно снят и передан представителю страны, принимающей турнир в следующем году — Босния и Герцеговина (город Сараево).

По окончании соревнований для всех участников был организован вечер дружбы на котором награждение было продолжено. Памятные призы получили спортсмены признанные лучшими игроками.

Желаем всем участникам сохранить воспоминания о необыкновенном спортивном празднике, который состоялся в Минске и — до новых встреч!!!

Спорт — вне границ!

Спорт — объединяет!