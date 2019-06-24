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24. 06. 2019

Доллар установил годовой минимум, евро подорожал

Источник фото: Telegraf.by

В понедельник, 24 июня, доллар США обновил свой годовой минимум, а курс евро резко увеличился. Об итогах прошедших на Белорусской валютно-фондовой бирже рассказывает Телеграф.

На сегодняшних торгах иностранными валютами на БВФБ доллар продолжил дешеветь, снизившись на 0,32% до 2,0352 рубля. Это минимальное значение его курса с начала года.
 
Евро по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,43% и составил 2,3169 рубля.
 
Российский рубль вырос в цене практически незаметно - на 0,04%. Сейчас за 100 российских рублей дают 3,2365 белорусского.

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