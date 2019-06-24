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24. 06. 2019

Главбух предприятия похитила 360 тыс. рублей и получила 8 лет колонии

Источник фото: Следственный комитет

В Дубровенском районе главный бухгалтер одного из предприятий в течение пяти лет похитила более 360 тысяч рублей, за что ее приговорили к 8 голам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Приговор за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями вынесли женщине 1960 года рождения, которая работала главбухом на одном из предприятий Дубровенского района. За пять лет, с 2012 по 2017 год, она похитила свыше 360 тысяч рублей с помощью подсистемы «клиент-банк».
 
Как выяснили правоохранители, женщина регулярно вносила фиктивные сведения о суммах, подлежащих зачислению на свой карт-счет, а также счета других лиц. Причем некоторые из них даже не работали на этом предприятии. 
 
Суд Дубровенского района приговорил ее к 8 годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Также женщине будет запрещено занимать ряд должностей в течение пяти лет. Приговор уже вступил в законную силу.

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