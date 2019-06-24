Запрет на посещение лесов действует в 53 районах Беларуси

В Гродненской области полностью отменили запрет на посещение лесов, а в Брестской ограничение действует на всей территории. По данным министерства лесного хозяйства на 24 июня, ограничения действуют в 53 районах Беларуси.

Ограничения на посещение лесов отменены во всех районах Гродненской области, а в Витебской области пока нельзя ходить в лес в Верхнедвинском, Витебском, Россонском и Сенненском районах.

После обильных дождей в 14 районах Могилевской области сняли запрет на посещение лесов. Он действует лишь в Климовичском, Краснопольском, Кричевском, Мстиславском и Чаусском районах.

Также запрет продолжает действовать в 12 районах Минской области: в Борисовском, Воложинском, Крупском, Любанском, Минском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском, Червенском районах.

В Гомельской области запрещено посещать лесные угодья в 14 районах. Исключение составляют Буда-Кошелёвский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырьский, Октябрьский, Петриковский и Речицкий районы. По всей территории Брестской области людям нельзя находиться лесу.

Нарушителям запрета на посещение лесов в Беларуси грозит штраф в размере до 25 базовых величин.