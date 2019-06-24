В Беларуси по поручению Лукашенко оценят эффективность пенсионной реформы

В Беларуси по поручению главы государства Александра Лукашенко оценят эффективность пенсионной реформы. Этим вопросом займутся министерство финансов и министерство труда и социальной защиты, о чем в понедельник сообщил руководитель Минфина Максим Ермолович.

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На расширенном заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Максим Ермолович сообщил о поручении президента по поводу проведения оценки эффективности пенсионной реформы. «Сейчас ее делать рано, есть только предварительные расчеты», - отметил он, пишет БелТА

Чиновникам предстоит проанализировать, каким образом реформа, которая проводится в стране с 2017 по 2022 год, отразилась на уровне пенсий белорусов. Каждый год пенсионный возраст повышается на 6 месяцев, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 – для женщин. Это произойдет в начале 2022 года.

Чтобы получить трудовую пенсию, необходим определенный страховой стаж. Если до 2014 года он составлял 5 лет, то в 2015 планку повысили до 15 лет. Страховой стаж для выплаты пенсий повышается ежегодно на полгода, пока не достигнет 20 лет.