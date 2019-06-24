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24. 06. 2019

К концу недели в Беларусь придут прохлада и дожди

Источник фото: Telegraf.by

В первой половине текущей недели в Беларуси сохранится жаркая погода без осадков, а к выходным активный фронтальный раздел принесет дожди и порывистый ветер, станет ощутимо прохладнее.

По прогнозам Белгидромета, завтра в Беларуси будет сухо, ветер слабый. Температура воздуха в ночные часы составит от 11 до 17 градусов, местами похолодает до 7-10, а днем воздух прогреется до 23-29 градусов.
 
В среду, 26 июня, будет вновь преимущественно без осадков. Ветер слабый. Ночью термометр покажет 11-16 градусов, местами 8-10, днем – от 23 градусов по северо-востоку до 32 по западу.
 
В четверг, 27 июня, ночью в северо-западных районах, утром и днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, а также порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от 14 до 20 градусов, днем – 22-31, в северных районах будет прохладнее – в районе 20 градусов.
 
Прохладная ветреная погода сохранится в пятницу, 28 июня. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью будет 9-16 градусов, а днем – всего лишь 16-23.

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