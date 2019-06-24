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24. 06. 2019

На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 42, по русскому – 36 человек

42 абитуриента набрали максимальные 100 баллов на централизованном тестировании по белорусскому языку. «Стобалльников» на ЦТ по русскому языку меньше – 36 человек. Об этом в понедельник сообщили в Республиканском институте контроля знаний.

На централизованном тестировании по белорусскому языку 100 баллов набрали 42 человека. Это в два раза больше, чем было в прошлом году, когда абсолютный результат по белорусскому языку получил 21 поступающий.
 
Также в РИКЗ озвучили результаты ЦТ по русскому языку. 100 баллов по этому предмету получили 36 человек. В 2018 году их было больше - 54. Однако средний балл увеличился - с 37,67 до 52,34.
 
Результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам уже доступны на сайте РИКЗ.

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