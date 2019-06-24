В мае средняя зарплата в Беларуси снизилась на 2 рубля

В мае средняя зарплата в Беларуси уменьшилась на 2,1 рубля и составила 1071,6 рубля. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном статистическом комитете.

смотрите также Белорусы тратят в магазинах в среднем 13,4 рубля в день По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в мае составила 1071,6 рубля, или 519 долларов по курсу Национального банка. Это на 2,1 рубля меньше, чем было в апреле В январе средняя зарплата белорусов снизилась более чем на 130 рублей после декабрьского скачка, а в феврале упала еще на 4 рубля. В марте она начала расти - увеличение составило 79,3 рубля. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby