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24. 06. 2019

В мае средняя зарплата в Беларуси снизилась на 2 рубля

Источник фото: Telegraf.by

В мае средняя зарплата в Беларуси уменьшилась на 2,1 рубля и составила 1071,6 рубля. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном статистическом комитете.

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По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в мае составила 1071,6 рубля, или 519 долларов по курсу Национального банка. Это на 2,1 рубля меньше, чем было в апреле.
 
В январе средняя зарплата белорусов снизилась более чем на 130 рублей после декабрьского скачка, а в феврале упала еще на 4 рубля. В марте она начала расти - увеличение составило 79,3 рубля.

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