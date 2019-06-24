В мае средняя зарплата в Беларуси снизилась на 2 рубля

В мае средняя зарплата в Беларуси уменьшилась на 2,1 рубля и составила 1071,6 рубля. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном статистическом комитете.
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В мае средняя зарплата в Беларуси уменьшилась на 2,1 рубля и составила 1071,6 рубля. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Маркетологам, которые придумали вместо 1 л молока продавать 950 мл, нужно вместо 100% зарплаты платить 95%.