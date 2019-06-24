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24. 06. 2019

849 часов разговоров и 1100 гигабайт трафика: как делились впечатлениями зрители во время открытия II Европейских игр

Источник фото: Telegraf.by

Во время открытия II Европейских игр говорили по телефону 849 часов, прокачали 1100 гигабайт интернет-трафика и отправили более 4,7 тысяч SMS. МТС проанализировал мобильную активность своих абонентов на стадионе «Динамо» 21 июня c 8.00 до 01.00.

Для того, чтобы пропустить пиковые объемы трафика во время открытия Игр, при строительстве телекоммуникационной инфраструктуры на стадионе были использованы нестандартные технические решения. Одним из застройщиков выступила компания МТС. 
 
Была создана трехмерная модель «Динамо» и с помощью специальной программы просчитаны оптимальные точки размещения антенн. Часть из них разместили над трибунами по всему периметру стадиона, здесь использовали специальные стадионные антенны, часть — внутри арены. Это позволило обеспечить максимальное покрытие и гарантировать качественную связь для тысяч зрителей на трибунах и в подтрибунных помещениях: залах для пресс-конференций, vip-залах и других помещениях. 
 
 Среди зарегистрированных в сети МТС иностранных гостей открытия лидируют болельщики из России — более 51 %, на втором месте Украина. В тройке лидеров также фанаты из Нидерландов. На четвертом и пятом местах — Эстония и Германия. В десятке стран с наибольшим числом зарегистрированных абонентов также Польша, Литва, Китай, Латвия и Казахстан.
 
МТС выступил Национальным партнером II Европейских игр в Минске. II Европейские игры продлятся по 30 июня. В соревнованиях принимают участие спортсмены более чем из 50 стран мира. 

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С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

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