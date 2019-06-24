Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2019, понедельник, 18:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
24. 06. 2019

Пастуха убило молнией на лугу в Кормянском районе

Источник фото: ГКСЭ

В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области сообщили о трагическом инциденте в Кормянском районе. На лугу возле деревни Струмень 54-летнего мужчину убило молнией.

По информации ГКСЭ, происшествие случилось вчера во второй половине дня на лугу вблизи деревни  Струмень Кормянского района. Пастух загонял коров во время непогоды, как внезапно в него ударила молния. Напарник примчался на помощь и попытался привести его в чувства, но безуспешно. 54-летний мужчина скончался. 
 
Кормянские следователи проводят проверку по факту случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена точная причина смерти пастуха.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маркетологам, которые придумали вместо 1 л молока продавать 950 мл, нужно вместо 100% зарплаты платить 95%.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.