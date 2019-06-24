Пастуха убило молнией на лугу в Кормянском районе

В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области сообщили о трагическом инциденте в Кормянском районе. На лугу возле деревни Струмень 54-летнего мужчину убило молнией.

По информации ГКСЭ, происшествие случилось вчера во второй половине дня на лугу вблизи деревни Струмень Кормянского района. Пастух загонял коров во время непогоды, как внезапно в него ударила молния. Напарник примчался на помощь и попытался привести его в чувства, но безуспешно. 54-летний мужчина скончался.

Кормянские следователи проводят проверку по факту случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена точная причина смерти пастуха.