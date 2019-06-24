Белорусам обещают поступательный рост зарплат и пенсий в 2020 году. Это предусмотрено проектом республиканского бюджета, над которым сейчас работает профильная парламентская комиссия.

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Председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина сообщила, что проект республиканского бюджета на 2020 год ориентирован на поступательный рост зарплат и пенсий, а также развитие регионов и финансирование стратегически важных госпрограмм, пишет БелТА

«Эти позиции являются приоритетными задачами и в 2019 году. В проекте бюджета на 2020 год такие подходы сохранены и поддержаны рабочими группами», - отметила парламентарий.

Республиканский бюджет в 2018 году был исполнен с профицитом в 4,7 млрд рублей. Доходы составили 24,4 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем было запланировано, расходы – 19,7 млрд рублей. Бюджет Беларуси на 2020 год планируется с нулевым профицитом, его проект должен быть подготовлен до конца июля.