В Беларуси изменятся правила получения иностранной безвозмездной помощи

Условия получения иностранной безвозмездной помощи усовершенствуют в Беларуси. Изменения в соответствующий декрет готовятся по поручению президента Александра Лукашенко.
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Условия получения иностранной безвозмездной помощи усовершенствуют в Беларуси. Изменения в соответствующий декрет готовятся по поручению президента Александра Лукашенко.
Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.