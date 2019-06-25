В Беларуси изменятся правила получения иностранной безвозмездной помощи

Условия получения иностранной безвозмездной помощи усовершенствуют в Беларуси. Изменения в соответствующий декрет готовятся по поручению президента Александра Лукашенко.

Подготовкой проекта декрета об иностранной безвозмездной помощи занимается Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами президента вместе с заинтересованными госорганами. Ранее документ уже выносился на общественное обсуждение, пишет БелТА

Ожидается, что порядок получения, регистрации и использования иностранной безвозмездной помощи претерпит изменения. Уточняется понятие «иностранная безвозмездная помощь», а также изменяются цели ее использования, порядок регистрации, освобождения от налогов и сборов.

Помимо этого, сроки выдачи заключений госорганами и рассмотрения документов в Департаменте по гуманитарной деятельности будут сокращены. Нововведения позволят увеличить объемы привлекаемых в страну безвозмездных средств и придадут новый импульс в реализации гуманитарных проектов.