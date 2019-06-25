В Беларуси хотят сократить количество отсрочек для службы в армии

В Беларуси готовятся ужесточить правила призыва на воинскую службу: предоставлять отсрочку для получения образования лишь один раз, не пускать уклонистов за границу, а те, кто не служил в армии без веских оснований, не смогут поступить на госслужбу. Это предусмотрено проектом закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в своем Telegram-канале опубликовала депутат Анна Канопацкая.

Согласно новому закону, отсрочку для получения образования будут предоставлять лишь один раз. Например, если молодой человек окончил ВУЗ и хочет продолжить обучение в магистратуре, ему нужно будет сначала отслужить в армии, а лишь затем заниматься повышением своей квалификации.

Исключение сделают для тех, кто учится за границей по направлению госорганов или организаций. Если же молодой человек получил вторую отсрочку и учится в магистратуре на момент вступления закона в силу, его в армию в срочном порядке не заберут – у него будет возможность спокойно доучиться.

Второе важное нововведение - призывная комиссия может признать гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Это тот, кто уклонялся от призыва, пока ему не исполнилось 27 лет. Эта категория людей не сможет стать госслужащими, а также работать в МЧС, МВД, Государственном комитете судебных экспертиз, Следственном комитете, Комитете госконтроля.

Кроме того, у уклонистов появятся проблемы с выездом за границу. Из Беларуси могут не выпустить тех, кто уклоняется от явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве, хотя был надлежаще оповещен.

Проект закона разрешает выпускникам учреждений образования, которые обучались за сет средств бюджета, и целевикам отслужить в армии по контракту вместо того, чтобы отрабатывать распределение. Срок службы должен быть не менее срока обязательной работы.

По информации Анны Канопацкой, законопроект внесен в парламент в срочном порядке и планируется к принятию в двух чтениях на этой сессии.