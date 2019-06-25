В Минске покажут «Радзіва Прудок» в белорусско-украинской версии

29 июня в культ. центре «Корпус» состоятся последние в этом сезоне показы спектакля «Гэтамы», поставленного по книге Андрея Горвата «Радзіва Прудок» украинским режиссером Стасом Жирковым.

«Радзіва Прудок» Андрея Горвата – один из главных белорусских литературных бестселлеров последних лет. Стас Жирков – один из самых ярких украинских режиссеров новой волны, Заслуженный артист Украины, художественный руководитель Киевского театра на левом берегу Днепра.

Все предыдущие 11 показов «Гэтамы» в Минске и Беларуси проходили с аншлагом. Спектакль Жиркова – это ДРУГОЕ прочтение книги Горвата. Более эмоциональное и динамичное – аж до крика. И более акцентированное на то, что Горват и его герои – это все мы.

Андрей Горват по итогам просмотра написал в своем Facebook: «Дарагія «Гэтамы», я вас люблю!»

В проекте занят дрим-тим актеров из различных минских театров: Андрей Новик, Дарья Новик, Дмитрий Давидович, Николай Стонька, Василий Бойдак, Антон Жуков, Илья Ясинский.

Независимый театральный проект «ГЭТАМЫ»

29 июня – Культ. центр «Корпус» (Машерова 9 к.8) – 18.00 и 20.30

Продолжительность: 1 час без антракта

Билеты: 15 BYN