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25. 06. 2019

В Минске покажут «Радзіва Прудок» в белорусско-украинской версии

Фото Евгения Алефиренко

29 июня в культ. центре «Корпус» состоятся последние в этом сезоне показы спектакля «Гэтамы», поставленного по книге Андрея Горвата «Радзіва Прудок» украинским режиссером Стасом Жирковым.

«Радзіва Прудок» Андрея Горвата – один из главных белорусских литературных бестселлеров последних лет. Стас Жирков – один из самых ярких украинских режиссеров новой волны, Заслуженный артист Украины, художественный руководитель Киевского театра на левом берегу Днепра.
 
Все предыдущие 11 показов «Гэтамы» в Минске и Беларуси проходили с аншлагом.  Спектакль Жиркова – это ДРУГОЕ прочтение книги Горвата. Более эмоциональное и динамичное – аж до крика. И более акцентированное на то, что Горват и его герои – это все мы.
 
Андрей Горват по итогам просмотра написал в своем Facebook: «Дарагія «Гэтамы», я вас люблю!»
 
 
 
В проекте занят дрим-тим актеров из различных минских театров: Андрей Новик, Дарья Новик, Дмитрий Давидович, Николай Стонька, Василий Бойдак, Антон Жуков, Илья Ясинский.
 
Независимый театральный проект «ГЭТАМЫ»
 
29 июня – Культ. центр «Корпус» (Машерова 9 к.8) – 18.00 и 20.30
 
Продолжительность: 1 час без антракта
 
Билеты: 15 BYN
18:00 - Bezkassira.by
20:30 - Bezkassira.by

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