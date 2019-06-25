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25. 06. 2019

Успешные семьи Беларуси поддержали инициативу «Дети в безопасности»

Теперь белорусские родители смогут пользоваться памяткой «Дети в безопасности», где описаны все обстоятельства детского травматизма в быту. В ней в лаконичной форме изложено, как предотвратить опасные ситуации дома и что делать, если они произошли. Полезные советы подкреплены наглядными фотографиями из реальной жизни успешных людей нашей страны.

Брошюру можно легко скачать на едином ресурсе инициативы www.mamexpert.by/kidsafe либо получить в печатном виде в Областном роддоме г. Минска и на курсах для беременных «МамЭксперт».
 
Родители, которые смогли добиться успеха на профессиональном поприще, открыли двери своих домов, чтобы показать нам, какие средства и методы предостережения от травм они используют для своих деток. 
 
В фотосессиях в поддержку инициативы «Дети в безопасности» приняли участие известные белорусские спортсмены, телеведущие, Instagram блогеры, бизнесмены:
 
Семья Молашко. Мама Любовь Черкашина, призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, старший тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике. Папа Виктор, эксфутболист. Дочка Верочка. @lovecherkashina
 
 
Семья Литвинчук. Мама Марина, трёхкратная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ, бронзовый призёр Олимпийских игр, инструктор в Министерстве спорта и туризма РБ. Папа Артур, чемпион Олимпийских игр, Чемпион Мира, многократный победитель и призёр этапов кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сын Эльдар. @marynalitvinchuk
 
 
Семья Долидович. Папа Сергей, лыжник, победитель этапа Кубка мира, единственный лыжник в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх, а также в 12 подряд чемпионатов мира. Мама Ирина. Дети: Ольга, Дарья, Злата. @ dolidovichsergei
 
 
Семья Ольги Барабанщиковой. Спортсменка, певица, создатель бренда одежды Candy Lady. Папа Алексей. Дети: Аэлита. @barabusik
 
 
Семья Наташи Поткиной. Дизайнер одежды под брендом Natasha Potkina. Дети: Лев, Эвелина, Фёдор и Ульяна.  @natashapotkina
 
 
Семья Паречиных.  Мама Екатерина. Папа Виталий.   Сеть "Кафе  Garage". Дети: Злата, Ника, Дамир. @zlata_nika; @znakomyelica
 
 
Семья Гринкевич. Мама Ольга, Генеральный директор сети багетных мастерских «БелБагетМастер». Папа Алексей Валерьевич, соучредитель «БелБагетМастер». Дети: Владислав, Мирослав, Эрика. @belbagetmaster
 
 
Семья Светланы Зере. Организатор Женского саммита "Ты можешь!", учредитель Высшей женской школы zere.by и клуба успешных леди босс Ladyboss.by. Папа Андрей. Дети: Мариам и Екатерина. @zeresvetlana
 
 
Семья Кононович. Мама Елена, известный instagram блогер. Папа Максим. Дети: Артём, Платон, Роберт. @kononushechka
 
 
Семья Сармонт. Мама Анна Анисимова-Сармонт, блогер, исполнительный продюсер TV-проектов на СТВ. Папа Дмитрий, директор частного предприятия. Дети:  Платон, Тихон, Еремей, Агния. @annasarmont
 
 
Семья Кавецких. Мама Юлия, начальник отдела организации финансирования малого и среднего предпринимательства Банка развития, Ментор 2018 года. Папа Владимир, бизнесмен, банкир. Дети: Николай, Александра. @yuliya_kavetskaya 
 
 
Семья Некрашевич. Мама Наталья Надольская, Экономический обозреватель,  ведущая рубрики «Экономика» Новости 24 на СТВ. Папа Виталий Некрашевич, бизнесмен. Дети: Илья, Ульяна и Полина. @natalianadolskaya
 
 
Семья Тышко. Мама Марина Грицук, ведущая "Наше утро" на ОНТ, участница знаменитой команды КВН БГУ. Папа Аким, солист вокальной группы «Чистый голос». Дети: Данила, Всеволод, Аким и Марк. @marusiagri2018
 
 
Инициатива «Дети в безопасности» проводится в рамках проекта «БЕЛМЕД», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
 
Большинству родителей кажется, что они всё знают о средствах безопасности для ребенка до трех лет. Да, все сразу называют заглушки, фиксаторы выдвижных ящиков, блокираторы для шкафчиков, говорят, что нужно поставить высоко либо скрыть бытовую химию и лекарства. Но на каждом из 30-ти off-line семинаров, которые были проведены в ходе инициативы, 95% участниц не знали о фиксаторах на окна, на одеяла, о защите на вазоны, на кухонные плиты, на духовые шкафы, о лентах на края столов, о стопперах захлопывания дверей и окон. 70% впервые слышали о фиксации комодов, телевизоров, о стопперах на двери, о защитных пленках на стеклянные поверхности. При этом большинство из них ожидало второго либо третьего ребенка. 
 
Это как с историей с автокреслами. Наши дети живут уже совсем в ином мире, чем жили мы и наши родители. Сегодня мы более заняты на работе, у нас много занимающих наше внимание каналов (соцсети, мессенджеры, инстаграм), невообразимо больше вещей окружает нас, жизнь гораздо более интенсивная, детки более любознательные, потому что им приходиться познавать в 1000 раз больше, чем даже нам в их возрасте. Поэтому без современных гаджетов безопасности не обойтись! Они не только помогают снизить уровень травмоопасности, но и поддерживают более гармоничное развитие наших чад, что позволяет им вырасти более уверенными и стать более успешными личностями. Слишком много качеств взрослого человека формируется с самого раннего детства! 
 
Чтобы упростить поиск информации по предотвращению детского травматизма в быту, и была создана брошюра для молодых родителей. Здесь мамы и папы могут в кратчайшие сроки найти нужную информацию или проверить свои знания. А необходимые средства можно купить во многих детских интернет магазинах либо в том же Бусліке.
 
Пусть детство будет безмятежным!                                            #детивбезопасностибеларусь #kidsafe 

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