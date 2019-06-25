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25. 06. 2019

С начала года в Беларуси изъяли почти полтонны наркотиков и психотропов

На пресс-конференции во вторник, 25 июня, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич сообщил, что с начала 2019 года в Беларуси было изъято почти полтонны запрещенных веществ - 270 кг наркотиков и 229,5 кг психотропов.

Кроме того, за январь-май правоохранительные органы ликвидировали 15 каналов поставок наркотиков в Беларусь и их транзитных перевозок через территорию республики. Произошло 28 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через границу.
 
В целом МВД констатирует снижение количества преступлений, связанных с наркотиками, на 9-10% ежегодно. Складывающаяся в стране наркоситуация, по словам Геннадия Казакевича, остается контролируемой и достаточно стабильной. Однако объемы наркосбыта увеличиваются.
 
«Количество наркотиков и психотропов, которые мы изымаем, год от года становится больше. С начала 2019 года их фактический объем по возбужденным уголовным делам составил более 270 килограммов, психотропных веществ — 229», - отметил правоохранитель и добавил, что наркоугроза сохраняется.
 
В этом году в Беларуси выявили две подпольные нарколаборатории и десять помещений, в которых выращивались наркосодержащие растения. Было возбуждено 22 уголовных дела за содержание наркопритонов.

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