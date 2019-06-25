В Бобруйске мужчина продавал чужую квартиру по поддельному паспорту

Уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено в отношении 41-летнего мужчины, который в Бобруйске попытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту. Его расследование уже завершено, обвиняемый содержится под стражей.

По информации УСК по Могилевской области, в 2014 году 41-летний мужчина попытался продать по поддельному паспорту квартиру жителя Бобруйска, который пропал без вести. Группа людей, которым было известно о том, что в квартире долгое время никто не проживает, предоставили обвиняемому паспорт гражданина России с его вклеенной фотографией и фиктивную доверенность от имени пропавшего мужчины.

В «документе» было указано, что тот якобы уполномочивает обвиняемого продать принадлежащую ему на праве частной собственности квартиру, оценочная стоимость которой составляет 40 тыс. рублей. За это ему причитается вознаграждение в 1000 долларов.

Мужчина обратился за помощью в продаже квартиры в риелторскую контору, но там его предупредили, что без личного присутствия собственника ее продать нельзя, поскольку он все еще зарегистрирован в ней.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.