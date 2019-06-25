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25. 06. 2019

В Беларусь пытались незаконно ввезти кортик и сабли начала XX века

Источник фото: ГТК

Граждане России попытались незаконно ввезти на территорию Беларуси кортик Военно-морского флота СССР и сабли Златоустовской оружейной фабрики начала XX века. Об этом сегодня сообщили в Гродненской региональной таможне.

Две попытки незаконного провоза через границу кортика и двух сабель начала XX века, предположительно относящихся к категории холодного оружия, пресекли в пункте пропуска «Брузги». Их везли граждане России, следовавшие на своих автомобилях по «зеленому коридору».
 
В легковом автомобиле Ford таможенники во время досмотра обнаружили две сабли с клеймом Златоустовской оружейной фабрики в комплекте с ножнами. Они были изготовлены в 1910 году. В машине Mercedes везли кортик Военно-морского флота СССР 1986 года изготовления.
 
«Перемещение подобных предметов возможно только при наличии разрешительных документов, которые у граждан отсутствовали», - отметили в таможне.
 
По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Кортик и сабли были изъяты и переданы в областное управление Госкомитета судебных экспертиз для экспертизы.
 

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