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25. 06. 2019

Белорусский велогонщик выиграл золото II Европейских игр

Василий Кириенко

25 июня белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золото в индивидуальной шоссейной гонке с раздельным стартом на II Европейских играх, которые в эти дни проходят в Минске.

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Василий Кириенко преодолел дистанцию в 28,6 километра за 33 минуты и 3 секунды, подтвердив титул чемпиона I Европейских игр в Баку в индивидуальной гонке. Серебро досталось португальскому спортсмену Нельсону Оливейре, который отстал от белоруса всего на 28 секунд. Третье место на пьедестале занял шоссейный велогонщик из Чехии Ян Барта.
 
В копилке сборной Беларуси уже 39 медалей. 

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С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

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