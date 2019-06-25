Белорусский велогонщик выиграл золото II Европейских игр

25 июня белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золото в индивидуальной шоссейной гонке с раздельным стартом на II Европейских играх, которые в эти дни проходят в Минске.

смотрите также 24 июня белорусы завоевали еще четыре медали Европейских игр Василий Кириенко преодолел дистанцию в 28,6 километра за 33 минуты и 3 секунды, подтвердив титул чемпиона I Европейских игр в Баку в индивидуальной гонке. Серебро досталось португальскому спортсмену Нельсону Оливейре, который отстал от белоруса всего на 28 секунд. Третье место на пьедестале занял шоссейный велогонщик из Чехии Ян Барта. В копилке сборной Беларуси уже 39 медалей. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby