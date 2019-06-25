«Батюшку со свастикой» из Гатово подозревают в педофилии

На «батюшку со свастикой» из Гатово Константина Бурыкина завели еще одно уголовное дело. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней – жертвой педофила была его собственная дочь.

три года лишения свободы. Бывший настоятель храма Святого Духа в поселке Гатово (Минский район) Константин Бурыкин сейчас отбывает наказание в колонии усиленного режима за незаконное хранение огнестрельного оружия. За это ему дали

На сегодняшней пресс-конференции заместитель генерального прокурора Алексей Стук сообщил, что в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело – по статье «Насильственные действия сексуального характера». Правоохранители выяснили, что в 2012-2016 годах священнослужитель насиловал свою малолетнюю дочь.

Сейчас потерпевшая дает показания следователям. Если вина Бурыкина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.