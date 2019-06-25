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25. 06. 2019

«Батюшку со свастикой» из Гатово подозревают в педофилии

Константин Бурыкин Источник фото: "Белсат"

На «батюшку со свастикой» из Гатово Константина Бурыкина завели еще одно уголовное дело. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней – жертвой педофила была его собственная дочь.

Бывший настоятель храма Святого Духа в поселке Гатово (Минский район) Константин Бурыкин сейчас отбывает наказание в колонии усиленного режима за незаконное хранение огнестрельного оружия. За это ему дали три года лишения свободы
 
На сегодняшней пресс-конференции заместитель генерального прокурора Алексей Стук сообщил, что в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело – по статье «Насильственные действия сексуального характера». Правоохранители выяснили, что в 2012-2016 годах священнослужитель насиловал свою малолетнюю дочь. 
 
Сейчас потерпевшая дает показания следователям. Если вина Бурыкина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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