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25. 06. 2019

Беларусь планирует возобновить экспорт нефти на этой неделе

Стало известно, когда Беларусь возобновит экспорт собственной нефти после попадания в трубопровод «Дружба» загрязненного российского сырья. В «Белнефтехиме» рассчитывают восстановить поставки до конца июня, то есть на этой неделе.

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В конце этого месяца экспорт белорусской нефти должен частично возобновится, сообщают представители «Белнефтехима». После того как в конце апреля в трубопровод «Дружба» попала некондиционной нефть, Беларусь приостановила поставки собственного сырья за границу. 
 
В концерне планируют отправить небольшую партию нефти до конца июня. При этом белорусская сторона рассчитывает выполнить контрактные обязательства по объемам поставок в 2019 году.
 
Накануне в российском правительстве пообещали, что российская компания «Транснефть» выплатит белорусской стороне компенсацию за загрязненную нефть. Точная сумма станет известна по итогам года с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларусь и ее транзита.

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