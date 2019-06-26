Белорусские гребцы завоевали золото и бронзу на Европейских играх

Марина Литвинчук и Ольга Худенко принесли сборной Беларуси очередную золотую медаль на II Европейских играх, успешно выступив в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров. Белорус Олег Юреня выиграл бронзу на дистанции 1000 метров среди байдарочников-одиночек.

Медальные заезды в гребле на байдарках и каноэ продолжаются на гребном канале в Заславле. В соревнованиях байдарок-двоек на 500 метров победили белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко, которые пришли к финишу за 1 минуту 40,888 секунды.

На втором месте оказались гребцы из Венгрии Анна Караш и Данута Козак (1:42.526), а бронзовую медаль завоевали российские спортсменки Кира Степанова и Анастасия Панченко (1:43.358).

«Впервые в нашей истории мы обошли венгерских байдарочниц. Настраивались на медаль, качественно готовились. Иногда делали даже сверх того, что нам поручал тренер. Мы знали, что турнир проходит дома и будет очень сложно», - отметила Марина Литвинчук.

Марина Литвинчук и Ольга Худенко, фото НОК Беларуси

Белорус Олег Юреня выиграл бронзу на дистанции 1000 метров среди байдарочников-одиночек, показав время 3 минуты 32,291 секунды. Победу праздновал венгр Балин Копач (3:30,936), а серебро досталось португальцу Фернандо Пименту (3:31.048).

Олег Юреня, фото НОК Беларуси