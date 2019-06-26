Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2019, среда, 13:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
26. 06. 2019

В Новополоцке подросток выпал из окна многоэтажки и погиб

Поздно вечером во вторник, 25 июня, в одной из многоэтажек Новополоцка произошло ЧП: 16-летний парень выпал из окна квартиры, где встречался с друзьями, и скончался от полученных повреждений. В обстоятельствах его гибели разбираются Следственный комитет и милиция.

Сотрудники Новополоцкого ГОВД получили сообщение о гибели 16-летнего парня в 22:39. Подросток сообщил, что из окна его квартиры выпал его знакомый-одногодка. Во время проверки информации милиционеры установили, что в момент случившегося в квартире находились трое подростков, взрослых не было. 
 
«Все они были трезвы», - уточнили в УВД Витебского облисполкома.
 
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагического инцидента.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я живу в Припяти и только что посмотрел сериал про Чернобыль. Я насчитал 8 неточностей на пальцах одной только правой руки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.