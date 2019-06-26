В Новополоцке подросток выпал из окна многоэтажки и погиб

Поздно вечером во вторник, 25 июня, в одной из многоэтажек Новополоцка произошло ЧП: 16-летний парень выпал из окна квартиры, где встречался с друзьями, и скончался от полученных повреждений. В обстоятельствах его гибели разбираются Следственный комитет и милиция.

Сотрудники Новополоцкого ГОВД получили сообщение о гибели 16-летнего парня в 22:39. Подросток сообщил, что из окна его квартиры выпал его знакомый-одногодка. Во время проверки информации милиционеры установили, что в момент случившегося в квартире находились трое подростков, взрослых не было.

«Все они были трезвы», - уточнили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагического инцидента.